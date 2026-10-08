В Краснодаре пройдет лекция о благотворительности в Российской империи

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают узнать, на какие сферы было модно жертвовать состояния в Российской империи (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 11 октября лекцию «На что тратили состояния? Благотворительность и меценатство в одном провинциальном городе». Встречу проведут историки Алена Дубиковская и Дарья Щербакова.

На лекции речь пойдет о том, на какие сферы в Российской империи было модно жертвовать состояния. Участники разберутся, кем были люди, которые превращали частные капиталы в общественные блага.

Пикассо в мире моды:

Также спикеры расскажут, что стояло за щедростью — искреннее желание помочь, чувство общественного долга, стремление оставить после себя имя или что-то еще. Кроме того, участники узнают, как благотворительность меняла облик Екатеринодара.

Это вторая лекция цикла «А действительно ли большая деревня?!» совместно с проектом «Свидание с Краснодаром». Встреча состоится 11 октября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 октября запускают проект «Читки в городе».

Афиша Краснодар Лекции Образование

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В Краснодаре пройдет лекция о благотворительности в Российской империи
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