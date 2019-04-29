В Крымском районе компания загрязнила серой плодородную почву

В Крымском районе возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы химическими веществами, в том числе серой

По версии следствия, с июня 2017-го по октябрь 2018 года одна из организаций Крымского района вывозила химические вещества, образовавшиеся в результате ее деятельности. Их оставляли на участке площадью около 135 кв. метров, расположенном на станции Себедахово станицы Троицкой.

Исследование проб почвы показало, что в земле превышена концентрация загрязняющих веществ, в том числе серы. Ущерб окружающей среде и плодородному слою почвы составил 405 тыс. рублей, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По факту загрязнения почвы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Расследование продолжается.

В пресс-службе краевого следственного комитета порталу Юга.ру не уточнили название компании, которая нанесла вред экологии.