В Крымском районе компания загрязнила серой плодородную почву
В Крымском районе возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы химическими веществами, в том числе серой
По версии следствия, с июня 2017-го по октябрь 2018 года одна из организаций Крымского района вывозила химические вещества, образовавшиеся в результате ее деятельности. Их оставляли на участке площадью около 135 кв. метров, расположенном на станции Себедахово станицы Троицкой.
Исследование проб почвы показало, что в земле превышена концентрация загрязняющих веществ, в том числе серы. Ущерб окружающей среде и плодородному слою почвы составил 405 тыс. рублей, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
По факту загрязнения почвы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Расследование продолжается.
В пресс-службе краевого следственного комитета порталу Юга.ру не уточнили название компании, которая нанесла вред экологии.
На Кубани уже были случаи загрязнения окружающей среды серой. Как сообщали Юга.ру, в марте 2013 года жители Новороссийска выступили против того, чтобы на бывшем заводе «Шиферник» началась перевалка комовой серы открытым способом. Работы тогда проводило ООО «Терминал "МЕГА"», ставшее собственником производственных площадей «Шиферника». Тогда власти начали проверку.
«Терминал МЕГА» закрыли в 2016 году. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко в августе 2018 года сообщил о планах ликвидировать отходы, оставшиеся от предприятия по перевалке серы.
Кроме того, на перевалку серы в порту Кавказ не раз жаловались жители поселка Чушка. Перевалку многократно запрещали государственные органы, жителей поселка обещали переселить.
В апреле 2014 года на одном из причалов порта произошел пожар. Тогда загорелась комовая сера. Это случилось недалеко от жилых домов. Жители жаловались на едкий запах.
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