Директора мусорной компании посадили на три года за загрязнение земель мышьяком и гибель более 400 деревьев в Абинском районе
Суд в июле вынес приговор 43-летней главе ООО «Абинск-ТБО», которая химичекими веществами загрязнила окружающую среду
Компания осуществляла обработку отходов и лома черных металлов. В 2011 году директор «Абинск-ТБО» арендовала у администрации города земельный участок. Территория была предназначена для свалки бытовых отходов. Участок был расположен в 2,8 км западнее Абинска.
С июня 2015 года по сентябрь 2017 года женщина, нарушая правила охраны окружающей среды, допустила свалку бытовых отходов четвертого класса опасности [малоопасные вещества — Юга.ру] за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих другой компании.
В результате этих действий произошло загрязнение прилегающих к свалке земель опасными химическими веществами — мышьяком и ванадием. От воздействия химических элементов погибли 426 деревьев. Общий ущерб составил более 72 млн рублей.
Женщину признали виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли), ч. 4 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений). Суд назначил ей три года лишения свободы колонии общего режима и штраф в 150 тыс. рублей.
Адвокаты осужденной обжаловали приговор. Но суд оставил его в силе, сообщили 26 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Крымском районе в апреле возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы химическими веществами, в том числе серой.
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