Директора мусорной компании посадили на три года за загрязнение земель мышьяком и гибель более 400 деревьев в Абинском районе

Компания осуществляла обработку отходов и лома черных металлов. В 2011 году директор «Абинск-ТБО» арендовала у администрации города земельный участок. Территория была предназначена для свалки бытовых отходов. Участок был расположен в 2,8 км западнее Абинска.

С июня 2015 года по сентябрь 2017 года женщина, нарушая правила охраны окружающей среды, допустила свалку бытовых отходов четвертого класса опасности [малоопасные вещества — Юга.ру] за пределами арендованной территории на землях лесного фонда, а также на участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих другой компании.