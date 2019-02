Автомойка загрязнила опасными химикатами 5,7 гектара берега лимана в Темрюке

View this post on Instagram

Уважаемые жители Краснодарского края! Посодействуйте в максимальном репосте! В поселке Прогресс Темрюкского района действует мойка автоцистерн , наносящая огромный урон экосистеме и жизни граждан поселка. Работа мойки не прекращается круглосуточно, огромный поток автоцистерн проходит через поселок . Сливная система данной мойки не справляется , в связи с этим отходы разливаются , затопляя огромную территорию , направляясь в сеть Кизилташских лиманов. При южном направлении ветра в сторону поселка распространяется зловонный запах, при котором невозможно нахождение на улице , запах оседает даже на сохнущем белье! Детский сад находится в километре от данной мойки . Жители поселка не бездействуют. Они обращаются в администрацию , Прирородоохранную прокуратуру Темрюкского района, Администрацию Темрюкского района, на что ответ: " Ведется расследование ". Данная ситуация продолжается на протяжении трех лет ! P. S. Масштабы катастрофы можно наблюдать даже в "Google карты "со спутника . @typodar @chp_yug @chp_krd @tipich_krd @nash_raion_ @temruk.info @kondratyevvi #тамань #кубань #Россия #москва #Ялта #крымскиймост #Темрюкскийрайон #темрюк #тамань #керчь#крым &#Персиковый_Орденоносец