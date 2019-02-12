Автомойка загрязнила опасными химикатами 5,7 гектара берега лимана в Темрюке
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения земельного участка в водоохранной зоне лимана под Темрюком опасными химическими веществами
Дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) возбудили после проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.
«В водоохранной зоне лимана Цокур в поселке Прогресс в декабре 2018 года обнаружено загрязнение химическими веществами земельных участков площадью порядка 57 тыс. кв. метров. Согласно проведенному исследованию проб почвы, получены сведения о превышении концентрации загрязняющих веществ, в том числе мышьяка, меди, нефтепродуктов, хрома. Это создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, в том числе акватории лимана Цокур и Черного моря», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Следователи устанавливают размер причиненного ущерба.
«Свободные медиа» пишут, что речь идет об автомойке автоцистерн, закрытия которой несколько лет добивались местные жители. По их словам, автомойка появилась около берега лимана три года назад, значительная часть отходов сливалась в поле около лимана, где росли виноградники. Жители поселка часто ощущали стойкий химический запах. На протяжении этих лет они обращались с жалобами в администрацию поселка и района, в природоохранную прокуратуру, к губернатору и президенту.
В январе суд Темрюкского района вынес решение о запрете эксплуатации автомойки. Хозяину мойки предстоит возместить ущерб — он выступит ответчиком против Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
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Уважаемые жители Краснодарского края! Посодействуйте в максимальном репосте! В поселке Прогресс Темрюкского района действует мойка автоцистерн , наносящая огромный урон экосистеме и жизни граждан поселка. Работа мойки не прекращается круглосуточно, огромный поток автоцистерн проходит через поселок . Сливная система данной мойки не справляется , в связи с этим отходы разливаются , затопляя огромную территорию , направляясь в сеть Кизилташских лиманов. При южном направлении ветра в сторону поселка распространяется зловонный запах, при котором невозможно нахождение на улице , запах оседает даже на сохнущем белье! Детский сад находится в километре от данной мойки . Жители поселка не бездействуют. Они обращаются в администрацию , Прирородоохранную прокуратуру Темрюкского района, Администрацию Темрюкского района, на что ответ: " Ведется расследование ". Данная ситуация продолжается на протяжении трех лет ! P. S. Масштабы катастрофы можно наблюдать даже в "Google карты "со спутника . @typodar @chp_yug @chp_krd @tipich_krd @nash_raion_ @temruk.info @kondratyevvi #тамань #кубань #Россия #москва #Ялта #крымскиймост #Темрюкскийрайон #темрюк #тамань #керчь#крым &#Персиковый_Орденоносец
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