В Краснодаре обломки БПЛА повредили здание предприятия

Краснодаре обломки дрона упали на территорию завода — произошел пожар

8 октября оперативный штаб Кубани сообщил, что Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки упали на территорию одного из предприятий города. В каком районе — не уточняется. Фрагменты повредили здание и спровоцировали возгорание. Пожар удалось быстро потушить.

Обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Горожане рассказали в соцсетях, что ночью слышали два взрыва. Люди получили СМС-сообщения о беспилотной опасности в 02:03. Ее отменили только в 08:58.