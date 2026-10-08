В Краснодаре обломки БПЛА повредили здание предприятия
Краснодаре обломки дрона упали на территорию завода — произошел пожар
8 октября оперативный штаб Кубани сообщил, что Краснодар подвергся атаке БПЛА. Обломки упали на территорию одного из предприятий города. В каком районе — не уточняется.
Фрагменты повредили здание и спровоцировали возгорание. Пожар удалось быстро потушить.
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Обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Горожане рассказали в соцсетях, что ночью слышали два взрыва. Люди получили СМС-сообщения о беспилотной опасности в 02:03. Ее отменили только в 08:58.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области с 8 октября при ракетной опасности будут включать сирены. Ранее власти не делали этого, потому что боялись паники.