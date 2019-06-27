Высшая судебная инстанция признала за Адыгеей право на использование бренда «Сыр адыгейский»
В Москве 26 июня суд по интеллектуальным правам признал за производителями Адыгеи исключительное право на использование наименования «адыгейский сыр»
Суд отменил прежние решения Арбитражного суда Брянской области. Об этом порталу Юга.ру сообщила юрисконсульт Союза производителей продукции «Сыр адыгейский» Анастасия Черносмага.
«По итогам рассмотрения нашей кассации суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, отменив прежние решения Арбитражного суда Брянской области», — сказала Черносмага.
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Она напомнила, что ранее брянский суд отказал адыгейским производителям в защите использования наименования места происхождения товара «Сыр адыгейский» и компенсации ущерба.
«Глава Адыгеи считает, что поддержка региональных брендов по всей стране является инструментом развития уникальных производств и защиты от контрафакта. Поэтому решение суда по интеллектуальным правам в пользу наших производителей адыгейского сыра закономерно. О поддержке региональных брендов говорил на недавней прямой линии и президент страны», — прокомментировали Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. В марте Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой сыр, заявив, что это не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.
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