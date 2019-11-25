Завод из Адыгеи потребовал убрать из продажи контрафактный адыгейский сыр
Производители из Адыгеи, имеющей патент на производство адыгейского сыра, продолжают борьбу с контрафактной продукцией в магазинах страны
ООО «Кошехабльский сыр завод» 29 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием запретить продажу адыгейского сыра лицам, которые не являются правообладателями. Ответчиками по делу выступают ООО «Продмир» и ЗАО «Умалат».
За незаконное использование наименования места происхождения товара (НМПТ) «Кошехабльский сырзавод» намерен взыскать компенсацию с «Продмира» в размере 2 млн рублей, с «Умалата» — 20 млн рублей.
Судебные разбирательства по поводу производства адыгейского сыра идут с 2017 года, когда был подан групповой иск в суд по интеллектуальным правам. Оспаривалось предоставление правовой охраны НМПТ. В 2018 году Верховный суд РФ вынес окончательное решение в споре об исключительных правах на использование название бренда «Адыгейский сыр» в пользу производителей Адыгеи. А в июне 2019 года суд по интеллектуальным правам признал за производителями Адыгеи исключительное право на использование наименования «Адыгейский сыр».
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Несмотря на эти судебные решения, в крупных торговых сетях производители Адыгеи выявили контрафактный адыгейский сыр. Его сделали предприятия, у которых нет свидетельства № 74 — только оно дает исключительное право на производство адыгейского сыра. По выявленным нарушениям производителям направили 13 претензий, по всем есть положительные решения.
Сейчас «Кошехабльский сырзавод» заявил об очередных нарушения.
«Несмотря на судебные решения, в некоторых магазинах столичного региона мы выявили продажу адыгейского сыра от производителей, которые не являются правообладателями», — рассказали порталу Юга.ру учредители «Кошехабльского сырзавода».
В минсельхозе Адыгеи опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что их молзавод не производит адыгейский сыр. Более того, сейчас на предприятии проводят модернизацию для увеличения объемом производства адыгейского сыра, который сейчас реализуется на местном рынке и поставляется в Москву и регионы юга России.
По данным Арбитражного суда Москвы, 1 ноября исковое заявление принято к рассмотрению. Дело может быть рассмотрено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 4 декабря.
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