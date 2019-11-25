Завод из Адыгеи потребовал убрать из продажи контрафактный адыгейский сыр

Производители из Адыгеи, имеющей патент на производство адыгейского сыра, продолжают борьбу с контрафактной продукцией в магазинах страны

ООО «Кошехабльский сыр завод» 29 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием запретить продажу адыгейского сыра лицам, которые не являются правообладателями. Ответчиками по делу выступают ООО «Продмир» и ЗАО «Умалат».

За незаконное использование наименования места происхождения товара (НМПТ) «Кошехабльский сырзавод» намерен взыскать компенсацию с «Продмира» в размере 2 млн рублей, с «Умалата» — 20 млн рублей.

Судебные разбирательства по поводу производства адыгейского сыра идут с 2017 года, когда был подан групповой иск в суд по интеллектуальным правам. Оспаривалось предоставление правовой охраны НМПТ. В 2018 году Верховный суд РФ вынес окончательное решение в споре об исключительных правах на использование название бренда «Адыгейский сыр» в пользу производителей Адыгеи. А в июне 2019 года суд по интеллектуальным правам признал за производителями Адыгеи исключительное право на использование наименования «Адыгейский сыр».