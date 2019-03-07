Суд разрешил выпускать адыгейский сыр в Брянске. И заявил, что сыр из Адыгеи — не адыгейский!
Брянский суд разрешил местному производителю выпускать адыгейский сыр. Адыгейские компании намерены это обжаловать
В 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.
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Арбитражный суд Брянской области 7 марта признал за брянской компанией «Умалат» право на производство мягкого адыгейского сыра, которое оспаривал Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (объединяет региональных производителей из Адыгеи). Также суд заявил, что продукция и истца, и ответчика не соответствует зарегистрированному наименованию места происхождения товара (НМТП).
СПП «Сыр адыгейский» потребовал от ЗАО «Умалат» изъять свою продукцию из оборота, уничтожить за собственный счет товар, этикетки и упаковки, на которых было размещено используемое НМТП «Сыр адыгейский» и взыскать компенсации в сумме 8,5 млн рублей.
Суд решил, что продукция «Умалата» под брендами «Адыгейский сыр» и «Новое имя адыгейского сыра» не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.
«Наименование "Сыр Адыгейский" вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства, еще в СССР, то есть задолго до регистрации соответствующего НМПТ (НМТП "Адыгейский сыр" зарегистрировано Роспатентом в 2004 году — прим.) и не вызывает ассоциаций у потребителя с местом его производства. Технология производства адыгейского сыра изначально предусмотрена промышленная, не имеет ничего общего с технологией производства традиционного сыра, описанной в НМПТ, и может быть применена в любом регионе, без ущерба для органолептических и качественных свойств сыра», — говорится в заключении суда.
Там поясняется, что адыгейский сыр в современном понимании — тот, что был изобретен в 1968 году, массово внедрен в производство на территории СССР и производится по ГОСТу — и традиционный сыр, производимый исключительно в Адыгее по древним традициям — это разные вещи.
«Собственно НМПТ "Сыр Адыгейский" свойственны особые свойства товара, в частности: формование и прессование сыра производится в плетеных корзиночках, которые придают поверхности сыра своеобразный рисунок в виде морщинистой корки со следами прутьев, плетеные корзиночки традиционно изготавливаются местными жителями из прутьев ивы; свежее цельное молоко от коров, пасущихся в предгорьях Большого Кавказа, более длительный вегетационный период растений, являющихся основным кормом для коров; на стадиях выемки молочного сгустка, формования сырной массы, посолки, обсушки, используется ручной труд. Ни истец, ни третьи лица, ни ответчик не применяют при изготовлении сыра мягкого "Сыр Адыгейский" вышеуказанные факторы и характеристики», — заявил суд.
Поэтому суд не удовлетворил требования истца.
«Коммерсантъ» пишет, что адыгейский сыр от «Умалата» вернулся на полки магазинов около месяца назад. А юрисконсульт СПП «Сыр адыгейский» Анастасия Черносмага заявила ТАСС, что союз будет оспаривать решение арбитража.
«Решение суда о невзыскании материального ущерба за незаконное использование бренда "Сыр адыгейский" юридически не предоставляет компании "Умалат" права на использование этого бренда. Мы обжалуем решение суда в кассационной инстанции», — сказала юрисконсульт.
Напомним, в первом полугодии 2018 года, после решения Верховного суда, производство адыгейского сыра в России упало на 35,8%. В «Союзмолоке» это объясняли тем, что сети отказываются от продажи продукции, произведенной в других регионах.
Производители сыра из Адыгеи заявили тогда, что готовы обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре. Сегодня правом выпускать «Сыр адыгейский» обладают пять заводов, расположенных в республике — Шовгеновский, Гиагинский, Тамбовский, Красногвардейский и Адыгейский.
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