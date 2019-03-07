Суд разрешил выпускать адыгейский сыр в Брянске. И заявил, что сыр из Адыгеи — не адыгейский!

Брянский суд разрешил местному производителю выпускать адыгейский сыр. Адыгейские компании намерены это обжаловать

В 2018 году Верховный суд РФ оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.

Суд решил, что продукция «Умалата» под брендами «Адыгейский сыр» и «Новое имя адыгейского сыра» не нарушает исключительные права производителей из Адыгеи на поставку этого товара.

СПП «Сыр адыгейский» потребовал от ЗАО «Умалат» изъять свою продукцию из оборота, уничтожить за собственный счет товар, этикетки и упаковки, на которых было размещено используемое НМТП «Сыр адыгейский» и взыскать компенсации в сумме 8,5 млн рублей.

Арбитражный суд Брянской области 7 марта признал за брянской компанией «Умалат» право на производство мягкого адыгейского сыра, которое оспаривал Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (объединяет региональных производителей из Адыгеи). Также суд заявил, что продукция и истца, и ответчика не соответствует зарегистрированному наименованию места происхождения товара (НМТП).

«Наименование "Сыр Адыгейский" вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства, еще в СССР, то есть задолго до регистрации соответствующего НМПТ (НМТП "Адыгейский сыр" зарегистрировано Роспатентом в 2004 году — прим.) и не вызывает ассоциаций у потребителя с местом его производства. Технология производства адыгейского сыра изначально предусмотрена промышленная, не имеет ничего общего с технологией производства традиционного сыра, описанной в НМПТ, и может быть применена в любом регионе, без ущерба для органолептических и качественных свойств сыра», — говорится в заключении суда.

Там поясняется, что адыгейский сыр в современном понимании — тот, что был изобретен в 1968 году, массово внедрен в производство на территории СССР и производится по ГОСТу — и традиционный сыр, производимый исключительно в Адыгее по древним традициям — это разные вещи.

«Собственно НМПТ "Сыр Адыгейский" свойственны особые свойства товара, в частности: формование и прессование сыра производится в плетеных корзиночках, которые придают поверхности сыра своеобразный рисунок в виде морщинистой корки со следами прутьев, плетеные корзиночки традиционно изготавливаются местными жителями из прутьев ивы; свежее цельное молоко от коров, пасущихся в предгорьях Большого Кавказа, более длительный вегетационный период растений, являющихся основным кормом для коров; на стадиях выемки молочного сгустка, формования сырной массы, посолки, обсушки, используется ручной труд. Ни истец, ни третьи лица, ни ответчик не применяют при изготовлении сыра мягкого "Сыр Адыгейский" вышеуказанные факторы и характеристики », — заявил суд.

Поэтому суд не удовлетворил требования истца.

«Коммерсантъ» пишет, что адыгейский сыр от «Умалата» вернулся на полки магазинов около месяца назад. А юрисконсульт СПП «Сыр адыгейский» Анастасия Черносмага заявила ТАСС, что союз будет оспаривать решение арбитража.

«Решение суда о невзыскании материального ущерба за незаконное использование бренда "Сыр адыгейский" юридически не предоставляет компании "Умалат" права на использование этого бренда. Мы обжалуем решение суда в кассационной инстанции», — сказала юрисконсульт.

Напомним, в первом полугодии 2018 года, после решения Верховного суда, производство адыгейского сыра в России упало на 35,8%. В «Союзмолоке» это объясняли тем, что сети отказываются от продажи продукции, произведенной в других регионах.

Производители сыра из Адыгеи заявили тогда, что готовы обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре. Сегодня правом выпускать «Сыр адыгейский» обладают пять заводов, расположенных в республике — Шовгеновский, Гиагинский, Тамбовский, Красногвардейский и Адыгейский.