В честь 8 Марта россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя

В Роструде 2 марта напомнили, что следующая рабочая неделя будет сокращенной — с 10 по 13 марта

«В связи с празднованием Международного женского дня, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 9 марта, понедельник», — рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.

Таким образом, в первые выходные весны россияне будут отдыхать три дня, а работать на следующей неделе всего четыре рабочих дня: с 10 по 13 марта.

Ранее Юга.ру рассказывали, что самыми популярными подарками 8 Марта в России являются цветы, нижнее белье и ювелирные украшения. Перед покупкой парфюма Роспотребнадзор рекомендовал ознакомиться с советами о том, как выбирать духи.

Как напомнил RT , следующие длинные выходные наступят только в мае. Отметим , всего в России в 2020 году будет восемь сокращенных рабочих недель.

Расписание интересных событий, кино, концертов и выставок, которые можно посетить во время длинных выходных, можно посмотреть на Афише Юга.ру.

На Курортах Юга.ру собраны самые красивые места в ЮФО. Туда можно отправиться и на мартовские праздники.