В честь 8 Марта россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя
В Роструде 2 марта напомнили, что следующая рабочая неделя будет сокращенной — с 10 по 13 марта
«В связи с празднованием Международного женского дня, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 9 марта, понедельник», — рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.
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Таким образом, в первые выходные весны россияне будут отдыхать три дня, а работать на следующей неделе всего четыре рабочих дня: с 10 по 13 марта.
Ранее Юга.ру рассказывали, что самыми популярными подарками 8 Марта в России являются цветы, нижнее белье и ювелирные украшения. Перед покупкой парфюма Роспотребнадзор рекомендовал ознакомиться с советами о том, как выбирать духи.
Как напомнил RT, следующие длинные выходные наступят только в мае. Отметим, всего в России в 2020 году будет восемь сокращенных рабочих недель.
Расписание интересных событий, кино, концертов и выставок, которые можно посетить во время длинных выходных, можно посмотреть на Афише Юга.ру.
На Курортах Юга.ру собраны самые красивые места в ЮФО. Туда можно отправиться и на мартовские праздники.
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