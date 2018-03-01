Опрос: Россияне собираются дарить на 8 Марта цветы, нижнее белье и ювелирные украшения
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в преддверии Международного женского дня провела опрос и выяснила, что жители России планируют дарить на 8 Марта
В исследовании приняли участие 12 тыс. клиентов крупных торговых сетей и онлайн-ретейлеров.
По данным опроса, 82% респондентов собираются дарить подарки на 8 Марта, при этом как мужчины, так и женщины — 80% и 62% соответственно.
28% участников исследования будут дарить цветы, 16% — одежду и нижнее белье, 13% — ювелирные украшения, 12% — парфюм. По 9% набрали электроника и бытовая техника, а также сладкие подарки, еще 8% — подарочные сертификаты на услуги.
Специалисты АКИТ отметили рост популярности кондитерских изделий: в 2017 году только 2% человек собирались дарить сладости. Это объясняется появлением за последнее время большого количества интернет-магазинов со сладостями ручной работы и небольших кондитерских, предлагающих доставку после онлайн-заказа, передает RT.
64% собираются покупать подарки в обычных магазинах, 28% — в интернете, оставшиеся 8% намерены сделать презент своими руками.
Средняя стоимость подарка на Международный женский день составит 1,9 тыс. рублей. 29% собираются ограничиться подарком на сумму до 1 тыс. рублей, 38% респондентов планируют потратить от 1 до 3 тыс. рублей, 24% рассчитывают на 3–5 тыс. рублей, 6% готовы заплатить от 5 тыс. до 10 тыс., 3% — более 10 тыс. рублей.
Смотрите также:
Всего россияне потратят на 8 Марта около 31 млрд рублей, 8,6 млрд из них — в интернете.
Самыми желанными подарками женщины назвали золотые кулоны и серьги, смартфоны, духи, сертификаты на спа-услуги и массаж.
Как сообщали Юга.ру, на Сочинской таможне в конце февраля начался массовый ввоз мимозы из Абхазии.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.