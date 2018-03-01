Опрос: Россияне собираются дарить на 8 Марта цветы, нижнее белье и ювелирные украшения

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в преддверии Международного женского дня провела опрос и выяснила, что жители России планируют дарить на 8 Марта

По данным опроса, 82% респондентов собираются дарить подарки на 8 Марта, при этом как мужчины, так и женщины — 80% и 62% соответственно.

28% участников исследования будут дарить цветы, 16% — одежду и нижнее белье, 13% — ювелирные украшения, 12% — парфюм. По 9% набрали электроника и бытовая техника, а также сладкие подарки, еще 8% — подарочные сертификаты на услуги.

Специалисты АКИТ отметили рост популярности кондитерских изделий: в 2017 году только 2% человек собирались дарить сладости. Это объясняется появлением за последнее время большого количества интернет-магазинов со сладостями ручной работы и небольших кондитерских, предлагающих доставку после онлайн-заказа, передает RT.

64% собираются покупать подарки в обычных магазинах, 28% — в интернете, оставшиеся 8% намерены сделать презент своими руками.

Средняя стоимость подарка на Международный женский день составит 1,9 тыс. рублей. 29% собираются ограничиться подарком на сумму до 1 тыс. рублей, 38% респондентов планируют потратить от 1 до 3 тыс. рублей, 24% рассчитывают на 3–5 тыс. рублей, 6% готовы заплатить от 5 тыс. до 10 тыс., 3% — более 10 тыс. рублей.