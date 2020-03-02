На Кубани в первую неделю марта потеплеет до 22 °С

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 2, 3 и 4 марта ожидается потепление и сухая погода

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 2 марта без осадков. Температура днем 12-14 °С.

В этот же день по всему региону преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Столбики термометров поднимутся до 8-13 °С, в некоторых районах до 16 °С. Ветер на Черноморском побережье 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В последующие двое суток прогнозируют сухую погоду и дальнейшее потепление. Днем 3 марта 11-16 °С, местами до 19 °С. Спустя сутки, 4 марта, прогнозируется 13-18 °С, в некоторых районах до 22 °С. Ветер во вторник и среду 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с, на Черноморском побережье ветер достигнет 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3 и 4 марта 0-5 °С. В восточной половине края до -2…-4 °С, а около Черного моря ночью температура воздуха составит 4-9 °С.

Краснодар Погода Черное море

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