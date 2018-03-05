Роспотребнадзор рассказал, как выбрать духи к 8 Марта
В канун Международного женского дня Роспотребнадзор рассказал потребителям правила выбора парфюмерной продукции
Парфюмерные жидкости делятся на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны, которые отличаются физико-химическими показателями: сумма массовых долей душистых веществ, доля этилового спирта, стойкость запаха и прозрачность жидкости.
Парфюмерия должна соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», а также ГОСТ 31678-2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» и ГОСТ 32853-2014 «Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия», передает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Продавец должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом парфюма при помощи бумажных блоттеров, пропитанных жидкостью лакмусовых бумажек и образцов-тестеров.
Если товар обернут в целлофан или в фирменную ленту, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв упаковку. Работу аэрозольной упаковки может проверить сам продавец в присутствии покупателя.
По регламенту, парфюмерия должна маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС, передает RT.
Информация о товаре может быть размещена на упаковке, этикетке, открытке или листе-вкладыше. Она должна отображать следующие сведения:
- наименование товара и его назначение,
- имя и местонахождение изготовителя,
- страна происхождения продукции,
- название и юридический адрес организации, которая принимает претензии от потребителя,
- объем продукции (за исключением товаров объемом менее 5 мл),
- дата изготовления и срок годности (месяц и год),
- условия хранения,
- особые меры предосторожности,
- номер партии или специальный код,
- сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному использованию,
- список ингредиентов либо на государственном языке, либо латиницей.
Как сообщали Юга.ру, ранее среди россиян провели опрос, который показал, что 82% граждан собираются дарить подарки на 8 Марта, а самые распространенные подарки — это цветы, нижнее белье, ювелирные украшения и парфюм.
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