Роспотребнадзор рассказал, как выбрать духи к 8 Марта

В канун Международного женского дня Роспотребнадзор рассказал потребителям правила выбора парфюмерной продукции

Парфюмерные жидкости делятся на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны, которые отличаются физико-химическими показателями: сумма массовых долей душистых веществ, доля этилового спирта, стойкость запаха и прозрачность жидкости.

Парфюмерия должна соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», а также ГОСТ 31678-2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» и ГОСТ 32853-2014 «Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия», передает пресс-служба Роспотребнадзора.