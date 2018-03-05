Роспотребнадзор рассказал, как выбрать духи к 8 Марта

Вся Россия

Распечатать

В канун Международного женского дня Роспотребнадзор рассказал потребителям правила выбора парфюмерной продукции

Парфюмерные жидкости делятся на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны, которые отличаются физико-химическими показателями: сумма массовых долей душистых веществ, доля этилового спирта, стойкость запаха и прозрачность жидкости.

Парфюмерия должна соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», а также ГОСТ 31678-2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» и ГОСТ 32853-2014 «Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия», передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Читайте также:

Продавец должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом парфюма при помощи бумажных блоттеров, пропитанных жидкостью лакмусовых бумажек и образцов-тестеров.

Если товар обернут в целлофан или в фирменную ленту, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв упаковку. Работу аэрозольной упаковки может проверить сам продавец в присутствии покупателя.

По регламенту, парфюмерия должна маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС, передает RT.

Информация о товаре может быть размещена на упаковке, этикетке, открытке или листе-вкладыше. Она должна отображать следующие сведения:

  • наименование товара и его назначение,
  • имя и местонахождение изготовителя,
  • страна происхождения продукции,
  • название и юридический адрес организации, которая принимает претензии от потребителя,
  • объем продукции (за исключением товаров объемом менее 5 мл),
  • дата изготовления и срок годности (месяц и год),
  • условия хранения,
  • особые меры предосторожности,
  • номер партии или специальный код,
  • сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному использованию,
  • список ингредиентов либо на государственном языке, либо латиницей.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, ранее среди россиян провели опрос, который показал, что 82% граждан собираются дарить подарки на 8 Марта, а самые распространенные подарки — это цветы, нижнее белье, ювелирные украшения и парфюм.

8 марта Роспотребназдор Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России предложили отменить врачебную тайну о беременности и болезнях подростков
В Ставрополе мужчина выпал из окна квартиры в многоэтажке
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС
В Адыгее проводят акцию по сбору книг для заключенных
В скейт-парке Сочи из-за обрушения перил пострадали дети
В Абхазии оппозиция потребовала от президента республики уйти в отставку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале