Электрошокеры, ретроавтомобили и ввоз незарегистрированных лекарств. Какие законы в России вступают в силу весной

В марте 2020 года в России вступили в силу изменения в законодательстве. Портал Юга.ру разобрался, как изменится жизнь россиян с начала весны

С 1 марта в рамках проекта «Доступный интернет» отменяется трафик при переходе на сайты федеральных и региональных органов власти , а также на портал госуслуг. Теперь на эти сайты можно будет зайти и при нулевом балансе. Как рассказал ТАСС глава Минкомсвязи Максим Шадаев, полный перечень бесплатных ресурсов будет составлен в течение месяца.

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Также вступили в силу изменения в законе об обращении лекарственных средств. Теперь в Россию разрешен ввоз незарегистрированных лекарств. В частности, лекарственных форм диазепама, мидазолама, фенобарбитала и клобазама. Эти препараты помогают при эпилепсии и также при оказании паллиативной помощи, написало РИА «Новости». На закупку лекарств выделено 22 млн рублей.

Кроме того, вступают в силу изменения, касающиеся адвокатской деятельности. Теперь в договор об оказании юридической помощи можно будет включить пункт, по которому размер гонорара адвоката будет зависеть от результата юридической помощи . При этом гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. Также с 1 марта вступают поправки, разрешающие открыть собственный кабинет, коллегию адвокатов или адвокатское бюро после трех лет обязательного стажа (раньше требовался пятилетний стаж). А все адвокатские палаты обязаны будут публиковать на сайтах ежегодную финансовую отчетность и решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета адвокатской палаты.

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С начала марта в России также вступил в силу ГОСТ, согласно которому транспортные средства старше 30 лет подлежат специальной проверке на безопасность. После осмотра автомобиля специалистом, владелец машины получит право на эксплуатацию транспортного средства, сообщил телеканал «360».

Со 2 марта транспортная полиция сможет применять электрошокеры для обезвреживания злоумышленников. Электрошокеры нельзя будет использовать в отношении детей, беременных женщин и инвалидов за исключением тех случаев, когда есть угроза жизни и здоровью сотрудников транспортной полиции.

В марте «Сбербанк» должен начать подключение к системе быстрых платежей Центробанка . Это позволит клиентам переводить без комиссии деньги в разные банки по номеру телефона. «Будем запускать каждую неделю, может быть, «ступеньку» запустим, отработаем, если все нормально — то следующую», — процитировал RT главу «Сбербанка» Герман Греф.

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С 28 марта самозанятые граждане получат льготный доступ к госзакупкам , такой же, как у малого и среднего бизнеса, сообщили на сайте ГД РФ.