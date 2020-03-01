Электрошокеры, ретроавтомобили и ввоз незарегистрированных лекарств. Какие законы в России вступают в силу весной
В марте 2020 года в России вступили в силу изменения в законодательстве. Портал Юга.ру разобрался, как изменится жизнь россиян с начала весны
С 1 марта в рамках проекта «Доступный интернет» отменяется трафик при переходе на сайты федеральных и региональных органов власти, а также на портал госуслуг. Теперь на эти сайты можно будет зайти и при нулевом балансе.
Как рассказал ТАСС глава Минкомсвязи Максим Шадаев, полный перечень бесплатных ресурсов будет составлен в течение месяца.
Также вступили в силу изменения в законе об обращении лекарственных средств. Теперь в Россию разрешен ввоз незарегистрированных лекарств. В частности, лекарственных форм диазепама, мидазолама, фенобарбитала и клобазама. Эти препараты помогают при эпилепсии и также при оказании паллиативной помощи, написало РИА «Новости». На закупку лекарств выделено 22 млн рублей.
Кроме того, вступают в силу изменения, касающиеся адвокатской деятельности. Теперь в договор об оказании юридической помощи можно будет включить пункт, по которому размер гонорара адвоката будет зависеть от результата юридической помощи. При этом гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
Также с 1 марта вступают поправки, разрешающие открыть собственный кабинет, коллегию адвокатов или адвокатское бюро после трех лет обязательного стажа (раньше требовался пятилетний стаж). А все адвокатские палаты обязаны будут публиковать на сайтах ежегодную финансовую отчетность и решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета адвокатской палаты.
Читайте также:
С начала марта в России также вступил в силу ГОСТ, согласно которому транспортные средства старше 30 лет подлежат специальной проверке на безопасность. После осмотра автомобиля специалистом, владелец машины получит право на эксплуатацию транспортного средства, сообщил телеканал «360».
Со 2 марта транспортная полиция сможет применять электрошокеры для обезвреживания злоумышленников. Электрошокеры нельзя будет использовать в отношении детей, беременных женщин и инвалидов за исключением тех случаев, когда есть угроза жизни и здоровью сотрудников транспортной полиции.
Читайте также:
В марте «Сбербанк» должен начать подключение к системе быстрых платежей Центробанка. Это позволит клиентам переводить без комиссии деньги в разные банки по номеру телефона.
«Будем запускать каждую неделю, может быть, «ступеньку» запустим, отработаем, если все нормально — то следующую», — процитировал RT главу «Сбербанка» Герман Греф.
С 28 марта самозанятые граждане получат льготный доступ к госзакупкам, такой же, как у малого и среднего бизнеса, сообщили на сайте ГД РФ.
Согласно ФЗ №490 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной платежной системе"», с 28 марта операторы платежных систем обязаны будут незамедлительно информировать клиентов о блокировке денежных средств на счетах, а также сообщать причину блокировки.