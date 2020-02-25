ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей. Она действовала всего два месяца

Центробанк отменил комиссию для банков за переводы между физлицами в системе быстрых платежей

ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона, с 1 января. Она составляла от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.

25 февраля регулятор сообщил, что Совет директоров Банка России принял решение отменить комиссию.

«Совет директоров принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами», — говорится в сообщении.

Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что для ЦБ «крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу», пишет RT.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал изданию решение Центробанка.

«Комиссия была введена, потому что с самого начала предполагалось: раз услуга существует, то она должна иметь комиссию. Это стандартное положение применительно к любому банковскому продукту. Но система находится в стадии становления. Хоть она и запущена, но еще не все банки в полной мере в ней участвуют. Комиссия была введена и для того, чтобы как-то усилить конкуренцию на этом сегменте рынка», — пояснил эксперт.

Он отметил, что решение ЦБ «стоит приветствовать, потому что это даст возможность повысить спрос у клиента, потребителя финансовых услуг».

«Остается вопрос, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка. Но это уже следующий акт пьесы, и мы увидим там много интересного», — считает Масленников.