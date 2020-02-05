В России разработали регламент ввоза незарегистрированных лекарств

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщил RT . Постановление должно вступить в силу 1 марта 2020 года. Оно будет действовать до конца 2023 года.

Планируется, что ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств в страну будет осуществлять ФГУП «Московский эндокринный завод». Средства на закупку, ввоз и доставку конкретной партии будет предусматривать Минпром в госбюджете на соответствующий год.

Кроме того, ведомство предлагает выдавать медучреждениям незарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, при наличии соответствующей лицензии.

Как писали Юга.ру, во время послания Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин попросил правительство в ближайшее время отладить систему, позволяющую официально ввозить в страну специальные препараты без официального разрешения, чтобы «люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать».

Юга.ру писали о подобной ситуации. В 2013 году министерство здравоохранения Краснодарского края отказало в лекарственном обеспечении родителям малолетнего ребенка, страдающего редким заболеванием. Ведомство объяснило отказ тем, что лекарственное средство не зарегистрировано на территории России. 12 августа Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокуратуры признать отказ незаконным и обеспечить ребенка необходимыми препаратами.