В России разработали регламент ввоза незарегистрированных лекарств
Минздрав РФ разработал проект постановления, утверждающего правила ввоза в страну незарегистрированных препаратов
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщил RT. Постановление должно вступить в силу 1 марта 2020 года. Оно будет действовать до конца 2023 года.
Кроме того, ведомство предлагает выдавать медучреждениям незарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, при наличии соответствующей лицензии.
Планируется, что ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств в страну будет осуществлять ФГУП «Московский эндокринный завод». Средства на закупку, ввоз и доставку конкретной партии будет предусматривать Минпром в госбюджете на соответствующий год.
Как писали Юга.ру, во время послания Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин попросил правительство в ближайшее время отладить систему, позволяющую официально ввозить в страну специальные препараты без официального разрешения, чтобы «люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать».
Юга.ру писали о подобной ситуации. В 2013 году министерство здравоохранения Краснодарского края отказало в лекарственном обеспечении родителям малолетнего ребенка, страдающего редким заболеванием. Ведомство объяснило отказ тем, что лекарственное средство не зарегистрировано на территории России. 12 августа Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил требования прокуратуры признать отказ незаконным и обеспечить ребенка необходимыми препаратами.
Напомним, в ноябре 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России родители детей, больных муковисцидозом, заявили о нехватке импортных лекарств. Это случилось из-за того, что медучреждения перешли на закупку российских препаратов, которые оказались неэффективны, а зарубежные компании стали исчезать с рынка. В разных городах РФ люди вышли на одиночные пикеты с требованием вернуть иностранные лекарства на российский фармрынок.
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