В 23 регионах России с 2020 года введут налог для самозанятых граждан

В 23 российских регионах с 1 января 2020 года будет установлен специальный налоговый режим на профессиональный доход

Президент России Владимир Путин 15 декабря подписал закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ расширил территорию — с 4 до 23 субъектов РФ, среди которых только один южный регион — Ростовская область. Краснодарский край пока не попал в число этих регионов.

Согласно тексту Федерального закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, с 1 января следующего года налог для самозанятых будет введен в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Республике Башкортостан.

Согласно законопроекту, который разрабатывало Министерство финансов РФ, самозанятые граждане, зарабатывающие до 10 млн рублей в год, будут платить налог в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам.