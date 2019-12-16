В 23 регионах России с 2020 года введут налог для самозанятых граждан

Краснодарский край, Вся Россия

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В 23 российских регионах с 1 января 2020 года будет установлен специальный налоговый режим на профессиональный доход

Президент России Владимир Путин 15 декабря подписал закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ расширил территорию — с 4 до 23 субъектов РФ, среди которых только один южный регион — Ростовская область. Краснодарский край пока не попал в число этих регионов.

Согласно тексту Федерального закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, с 1 января следующего года налог для самозанятых будет введен в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Республике Башкортостан.

Согласно законопроекту, который разрабатывало Министерство финансов РФ, самозанятые граждане, зарабатывающие до 10 млн рублей в год, будут платить налог в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам.

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Как сообщали Юга.ру, правовой статус самозанятых был утвержден в июле 2017 года. К этой категории относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями (няни, сиделки, репетиторы, водители и т.д.).

Предполагается, что изменения в законодательстве позволят им заниматься предпринимательством без регистрации ИП, хотя раньше деятельность без регистрации и лицензии могла наказываться по УК. В частности, чтобы эти люди вышли из теневого сектора экономики и начали платить налоги, в России приняли закон, который в 2017 и в 2018 годах освобождал от уплаты налогов нянь, репетиторов и домработниц.

В 2017 году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая была продлена до конца 2019 года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.

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