В России занялись разработкой ОСАГО для владельцев дронов

Эксперты 27 февраля рассказали, что в России ведется разработка законопроекта об обязательном страховании дронов, по аналогии с ОСАГО для автомобилей

Руководитель законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Сергей Жуков рассказал «Известиям» , что в марте документ обсудят страховщики, производители и пилоты дронов. А уже в апреле инициатива будет представлена в Минтрансе. Однако пока не ясно, будет ли это новый федеральный закон или поправки в Воздушный кодекс.

В Минтрансе подтвердили эту информацию и рассказали, что представители ведомства участвуют в заседаниях, посвященных ОСАГО для дронов.

Юрист Денис Шипович прокомментировал нововведение телеканалу «360» и выразил мнение, что в документе следует четко прописать вес коптеров, подпадающих под обязательное страхование.

«Чтобы прикинуть возможный ущерб, который дрон может нанести имуществу или здоровью человека, нужно учитывать не только его массу, но и возможную скорость. Мы знаем, что птица весом 2–3 кг может разрушить двигатель самолета. Поэтому машины, к примеру, в 10 кг точно должны быть застрахованы», — считает Шипович.

Как писали Юга.ру, с 27 сентября 2019 года любые беспилотные аппараты — профессиональные, игрушечные или самодельные — массой от 250 граммов до 30 кг необходимо ставить на учет в Росавиации. С 28 октября беспилотники не имеют права подниматься в небо без учетных номеров .

В ноябре замдиректора Росгвардии Олег Борукаев заявил, что технологии для противодействия коптерам и дронам слишком дороги и значительно обременят бюджет. Вместо этого он предложил использовать против беспилотников оружие и боевую технику.