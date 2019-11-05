Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны из боевой техники ради экономии

В Росгвардии предложили сэкономить бюджет и не использовать дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам

Осенью в России запретили использовать легкие беспилотники без учетных номеров. Любые беспилотные аппараты — профессиональные, игрушечные и самодельные — массой от 250 граммов до 30 кг необходимо поставить на учет в Росавиации. Иначе они не имеют права подниматься в небо.

Замдиректора Росгвардии Олег Борукаев в ходе круглого стола в Госдуме 5 ноября заявил, что технологии для противодействия коптерам и дронам слишком дороги и значительно обременят бюджет. Вместо этого он предложил использовать против беспилотников оружие и боевую технику.

«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти», — цитирует Борукаева «Интерфакс».

Он добавил, что техническое совершенствование БПЛА будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними.

Борукаев предложил разрешить применение оружия и боевой техники, чтобы не обременять бюджет. Он подчеркнул, что сейчас это особенно актуально против аппаратов, которые не восприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления — по его словам, кроме как оружием и боевой техникой полет запрограммированных дронов не пресечь.