Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны из боевой техники ради экономии
В Росгвардии предложили сэкономить бюджет и не использовать дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам
Осенью в России запретили использовать легкие беспилотники без учетных номеров. Любые беспилотные аппараты — профессиональные, игрушечные и самодельные — массой от 250 граммов до 30 кг необходимо поставить на учет в Росавиации. Иначе они не имеют права подниматься в небо.
Замдиректора Росгвардии Олег Борукаев в ходе круглого стола в Госдуме 5 ноября заявил, что технологии для противодействия коптерам и дронам слишком дороги и значительно обременят бюджет. Вместо этого он предложил использовать против беспилотников оружие и боевую технику.
«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти», — цитирует Борукаева «Интерфакс».
Он добавил, что техническое совершенствование БПЛА будет постоянно повышать стоимость средств борьбы с ними.
Борукаев предложил разрешить применение оружия и боевой техники, чтобы не обременять бюджет. Он подчеркнул, что сейчас это особенно актуально против аппаратов, которые не восприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления — по его словам, кроме как оружием и боевой техникой полет запрограммированных дронов не пресечь.
В августе «Медуза» писала, что стационарные и ручные устройства для подавления БПЛА — стремительно развивающийся рынок. Например, в серийное производство свою пушку для глушения дронов «Ступор» запустило ООО «Локационная мастерская», ее можно купить где-то за полмиллиона рублей. Активно такие системы закупают и государственные службы: например, в феврале 2019 года конкурс на закупку «системы защиты от беспилотных летательных аппаратов коммерческого типа, ввод в эксплуатацию и обучение сотрудников работе системы» на 9 с лишним миллионов рублей объявил полигон хранения токсичных отходов «Красный бор» под Санкт-Петербургом. Дочерняя компания «Ростеха» — концерн «Автоматика» закупала «средства воздействия на беспилотные летательные аппараты» на 7,8 млн рублей: пять переносных комплексов, три стационарных и четыре муляжа.
Военный эксперт Виктор Мураховский тогда пояснил изданию, что электромагнитные «пушки» примерно все одинаковые: «Устройство предельно простое: излучается электромагнитный импульс на частотах, на которых обычно управляются коммерческие беспилотники. Частоты эти известны: 2.4, 2.8, 5.8 ГГц. И идет подавление системы управления на этих частотах. А дрон, когда не получает управляющего сигнала, он либо опускается на землю, либо возвращается в точку старта».
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Напомним, в 2016 году в России были приняты изменения в Воздушный кодекс, согласно которым летательные аппараты весом более 250 граммов должны быль зарегистрированы, и на каждый полет требуется получить соответствующее разрешение. Несанкционированные полеты на радиоуправляемых самолетах, вертолетах, дронах и коптерах физическими лицами вне помещений запрещены. Нарушителям грозят штрафы.
В марте 2019 года в Министерстве внутренних дел России заявили, что для борьбы с несанкционированными полетами беспилотников можно привлекать орлов. В 2018 году Минтранс предложил сбивать дроны за несанкционированные полеты.
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