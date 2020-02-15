Летучие мыши названы источником коронавируса

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Китайские ученые предположили, что летучие мыши стали источником эпидемии

Китайские ученые предположили, что источником коронавируса могли стать летучие мыши. Об этом рассказали представители министерства науки и техники Китая.

Специалисты научных лабораторий местного управления по научно-техническому развитию изучают связь вируса с различными переносчиками. Уже были исключены домашняя птица и домашний скот.

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Также ученые сообщили, что современный коронавирус схож практически на 90% с вирусом, который был ранее определен в организме летучих мышей, которые обитают на территории провинции Чжэцзян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Юга.ру сообщали, что китайские медики предложили лечить заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пациентов при помощи переливания крови (плазмы) от выздоравливающих людей. В их крови были обнаружены антитела, способные бороться с вирусом.

Коронавирус Медицина общество Эпидемии

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