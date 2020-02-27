5 лет назад был убит Борис Немцов. В память о нем в Праге открыли сквер, а в Петербурге согласовали шествие
Пять лет назад, 27 февраля 2015 года, в центре Москвы был убит оппозиционный политик Борис Немцов
В ночь с 27 на 28 февраля около Кремля Немцова расстреляли в спину, когда он шел по Большому Москворецкому мосту в сопровождении 23-летней украинской модели Анны Дурицкой. Момент убийства зафиксировала видеокамера, но киллера заслонила проезжающая уборочная машина.
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Спустя несколько дней в Ингушетии были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве: бывший заместитель командира полка чеченского спецназа «Север» Заур Дадаев, его троюродные братья Анзор и Шагид Губашевы, а также экс-сотрудник РОВД Шелковского района Чечни Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В зависимости от роли каждого их обвинили по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное организованной группой, по найму) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой) и приговорили к срокам от 11 до 20 лет.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления стал бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, который работал водителем Руслана Геремеева — родственника представителя Чечни в Совете Федерации Сулеймана Геремеева. Обвинение ему предъявили заочно, в ноябре 2015 года его объявили в международный розыск.
В память о Борисе Немцове назвали несколько площадей и скверов: в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве. В Праге в честь оппозиционера переименовали площадь Под каштанами, которая находится возле здания посольства России в Чехии. 27 февраля состоялось ее торжественное открытие, сообщил RT.
«А что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право властей этого города», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также заявил, что Кремль не будет отмечать годовщину убийства политика, сообщил RT.
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В 2020 году, власти Санкт-Петербурга с третьего раза согласовали шествие памяти Бориса Немцова. Оно пройдет 29 февраля в центре города, от метро «Горьковская» до Троицкой площади, где у Соловецкого камня состоится траурная акция.
«Конечно, это не то шествие, о котором мы мечтаем. Но альтернатива тому, что мы сейчас предлагаем — массовые задержания и, не дай бог, побоище в центре города. По сути, это будет массовый пикет и во многом траурное мероприятие» — рассказал «Интерфаксу» депутат городского Заксобрания Максим Резник.
Ежегодно во многих городах России и мира проходят мероприятия в память о Борисе Немцове. Портал Юга.ру писал об акциях 2015 года в Краснодаре, Ростове и Сочи, Москве, митингах 2016 года в Санкт-Петербурге и Краснодаре, акциях 2017 года в Сочи и других российских городах. В 2018 году митинг памяти прошел в Ростове-на-Дону, тогда как в Краснодаре власти не согласовали пикет в Чистяковской роще и перенесли его в учхоз «Кубань».
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