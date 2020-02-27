Счетная палата раскритиковала условия в детских поликлиниках России

Отчет аналитиков об оценке эффективности расходования средств в 2018-2019 годах на развитие детских поликлиник был утвержден 11 февраля. Текст документа доступен на сайте Счетной палаты.

Специалисты выяснили, что доступность услуг в сфере детского здравоохранения не соответствует требуемому уровню. В документе сказано, что в регионах ощущается нехватка педиатров, в медучреждениях не хватает узких специалистов, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации .

Аналитики также обратили внимание, что состояние зданий «не может обеспечить детям необходимый комфорт».

Так, на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывают медицинскую помощь детям, 14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация.

Кроме того, 47% поликлиник недоступны для инвалидов и других маломобильных групп населения, написал RT.