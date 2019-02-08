В Краснодаре построят новый корпус детской краевой больницы за 5,5 млрд рублей

Краснодарский край получит 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на строительство нового корпуса Детской краевой клинической больницы, которую планируют возвести за три года

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Новый лечебно-диагностический корпус площадью 39,65 тыс. кв. метров будет построен на территории ДККБ по улице Площадь Победы. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год.

Из распоряжения кабмина следует, что в 2019 году на эти цели выделят 682,2 млн рублей, на следующий год — 1 млрд 920 млн рублей и на 2021 год — 1 млрд 175 млн рублей.

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что всего на строительство корпуса ДККБ планируется направить 5,5 млрд рублей. Часть денег выделят из регионального бюджета.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация этого проекта позволит оказывать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь, которой раньше в крае не было.