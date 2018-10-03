Из окна поликлиники в поселке Яблоновском выпала двухлетняя девочка

В детской поликлинике поселка Яблоновского 3 октября из окна второго этажа выпал ребенок

В правоохранительных органах Адыгеи порталу Юга.ру подтвердили факт выпадения ребенка из окна. Для оказания помощи девочку направили в больницу Краснодара. Она получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

«Выясняются обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут собраны необходимые материалы для принятия соответствующих решений», — сообщили порталу Юга.ру в СУ СК РФ по Адыгее.

Минздрав Адыгеи провел проверку, которая установила, что падение произошло из-за недосмотра матери за ребенком.

«Девочку обследовали в краснодарской больнице. У нее незначительное повреждение в районе голеностопа. Оказана необходимая помощь. Сейчас ребенок находится дома», — сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.