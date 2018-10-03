Во всех поликлиниках Адыгеи снимут ручки с окон после инцидента с двухлетней девочкой

В Адыгее усилит меры безопасности во всех лечебных учреждениях после того, как в поликлинике Яблоновского ребенок выпал из окна

Об этом распорядился министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.

«Министр распорядился усилить меры безопасности во всех лечебных учреждениях, в детских поликлиниках разместить информационные плакаты, провести беседы с медперсоналом и с родителями пациентов. Со всех окон в поликлиниках будут сняты ручки, чтобы дети не смогли их открыть», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщали Юга.ру, днем 3 октября в детской поликлинике поселка Яблоновского из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка. Она получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

Проверка минздрава республики установила, что падение произошло из-за недосмотра матери за ребенком.