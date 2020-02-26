Из-за непогоды в Сочи прервали поиски унесенных в море мальчиков

Краснодарский край

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В акватории Черного моря у берегов Сочи днем 26 февраля из-за ухудшения погоды приостановили поиски двух пропавших без вести мальчиков

Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском двух школьников утащило в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе. Поиски мальчиков осложнялись сильным штормом и ветром.

Утром 26 февраля в поисках смогли задействовать вертолет и дрон, однако днем из-за ухудшения погоды приостановили поисково-спасательную операцию в акватории. Ее продолжат с наступлением благоприятных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При этом поисковые работы на береговой линии продолжаются. К вечеру спасатели обследовали более 50 км берега. Авиация МЧС России провела облет 12,6 тыс. кв. метров.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что родители мальчиков находятся на пляже, с ними работают психологи.

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