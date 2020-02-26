В Адыгейске начали делать высокотехнологичные сердечно-сосудистые операции

Проект по созданию сердечно-сосудистого центра на базе Адыгейской межрайонной больницы завершили в конце 2019 года.

Главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас рассказала порталу Юга.ру, что в новом центре предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инфарктом миокарда, стенокардией, хронической ишемической болезнью сердца. В перечень услуг входит и диагностика, и операции по установке стента в сосуды. Лечение проводится в круглосуточном режиме.

В центре уже сделали 24 коронарографии (метод диагностики ишемических болезней), из них в 12 случаях провели стентирование сосудов сердца. Ожидается, что центр сможет принимать не менее 300 пациентов в год. Для этого обеспечены все необходимые условия.