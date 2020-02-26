В Адыгейске начали делать высокотехнологичные сердечно-сосудистые операции
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 26 февраля посетил новый сердечно-сосудистый медцентр «Лаборатория здоровья» в Адыгейске
Проект по созданию сердечно-сосудистого центра на базе Адыгейской межрайонной больницы завершили в конце 2019 года.
Главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас рассказала порталу Юга.ру, что в новом центре предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инфарктом миокарда, стенокардией, хронической ишемической болезнью сердца. В перечень услуг входит и диагностика, и операции по установке стента в сосуды. Лечение проводится в круглосуточном режиме.
В центре уже сделали 24 коронарографии (метод диагностики ишемических болезней), из них в 12 случаях провели стентирование сосудов сердца. Ожидается, что центр сможет принимать не менее 300 пациентов в год. Для этого обеспечены все необходимые условия.
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Центр оснащен ангиографом (аппарат для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний) и другим медицинским оборудованием новейшего поколения. Для этого на правах государственно-частного партнерства привлекли 51,5 млн рублей. Вместе с тем местные жители смогут получить медпомощь бесплатно, ее будут оказывать за счет средств обязательного медицинского страхования, доложил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
Глава минздрава республики подчеркнул, что с реализацией нового проекта решился вопрос оперативной помощи и лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Центр также принимает пациентов из Краснодарского края и других регионов.
Ранее сердечно-сосудистые операции в республике делали только в региональном сосудистом центре. Однако из-за удаленности от Майкопа ряд районов не попадает в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу.
Глава Адыгеи указал на значимость повышения квалификации специалистов наравне с внедрением современных методов лечения. В этой связи Мурат Кумпилов поручил минздраву Адыгеи направлять врачей на обучение, перенимать опыт передовых медицинских центров. Также поставлена задача уделить особое внимание устранению дефицита медицинских кадров за счет обучения студентов в медицинских вузах.
Как писали Юга.ру, в июле 2019 года в Майкопе на базе Адыгейской республиканской клинической больницы открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой.
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