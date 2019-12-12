Адыгейская больница получила аппарат для лечения болезней сосудов головного мозга и инфарктов
Для больницы Адыгеи в декабре закупили новый аппарат для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью в 64 млн рублей
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для регионального сосудистого центра на базе Адыгейского республиканской больницы купили ангиограф, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.
16 декабря начнется монтаж нового оборудования, которое будет установлено в R-хирургической операционной. Ангиограф планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщил руководитель регионального сосудистого центра Руслан Шиков.
«В больнице уже действует один ангиограф. Он также имеет высокое разрешение для выявления заболевания. В основном он используется при лечении ишемической болезни сердца, инфарктах миокарда. Новый аппарат самого последнего поколения обладает дополнительными опциями, которые позволяют расширить перечень диагностики и лечения заболеваний, в том числе сосудов головного мозга», — рассказал Руслан Шиков.
По его словам, благодаря новому аппарату появятся резервные мощности и возможность вдвое увеличить объемы оказываемой медпомощи при условии финансирования расходных материалов.
В 2019 году в сосудистом центре с помощью одного агиографа провели 1,2 тыс. коронарных ангиографий (исследований кровеносных сосудов) и 480 операций. Все они были бесплатными для пациентов.
Сейчас в республике работают три ангиографа: два — в республиканской больнице и один — в Адыгейской межрайонной больнице имени Батмена.
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