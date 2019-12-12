Адыгейская больница получила аппарат для лечения болезней сосудов головного мозга и инфарктов

Для больницы Адыгеи в декабре закупили новый аппарат для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью в 64 млн рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для регионального сосудистого центра на базе Адыгейского республиканской больницы купили ангиограф, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.

16 декабря начнется монтаж нового оборудования, которое будет установлено в R-хирургической операционной. Ангиограф планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщил руководитель регионального сосудистого центра Руслан Шиков.

«В больнице уже действует один ангиограф. Он также имеет высокое разрешение для выявления заболевания. В основном он используется при лечении ишемической болезни сердца, инфарктах миокарда. Новый аппарат самого последнего поколения обладает дополнительными опциями, которые позволяют расширить перечень диагностики и лечения заболеваний, в том числе сосудов головного мозга», — рассказал Руслан Шиков.

По его словам, благодаря новому аппарату появятся резервные мощности и возможность вдвое увеличить объемы оказываемой медпомощи при условии финансирования расходных материалов.