В Адыгее планируют создать дополнительный центр высокотехнологичной медпомощи

В Адыгейске на базе межрайонной больницы имени К.М. Батмена планируют заняться развитием сосудистого отделения

Кроме того, в учреждении собираются создать отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Инвесторы — представители группы компаний «КардиоПроект» — планируют вложить в этот проект не менее 80 млн рублей. В соответствии с дорожной картой, до конца августа будут подготовлены помещения для нового отделения, а к октябрю завершат монтаж всего медицинского оборудования. Параллельно будет организовано обучение специалистов на базе ведущих клиник России.

Как уточнили в минздраве Адыгеи, отделение будет оснащено ангиографом и другим необходимым медицинским оборудованием новейшего поколения. Это позволит выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов. В частности, с помощью ангиографа будут проводить стентирование коронарных сосудов. Предполагается, что в создаваемом отделении специализированную медпомощь бесплатно смогут получить не менее 1,5 тыс. пациентов ежегодно.

«Предусмотрено финансирование услуг через систему ОМС в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в республике. С этой целью уже заключено соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи и ООО "Аврора Меди", которое занимается реализацией проекта», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Сейчас такую помощь в республике можно получить только в региональном сосудистом центре. Однако из-за удаленности от Майкопа ряд районов не попадает в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу.

С реализацией нового проекта в рамках государственно-частного партнерства будет решен вопрос оперативной помощи и адекватного лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. По мнению специалистов, эти факторы играют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.

«За пять месяцев 2018 года показатель смертности от болезней системы кровообращения составляет 644,3 случая на 100 тыс. человек. К 2024 году планируется снизить этот показатель до 450 случаев», — заключили в минздраве Адыгеи.