В Адыгее открылся диагностический центр с вертолетной площадкой

В новом медучреждении размещены диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, республиканская и травматологическая поликлиники, кардиологический диспансер и ряд других медицинских подразделений. Там есть дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты компьютерной томографии, а также рентгенологической, ультразвуковой, функциональной диагностики. Кроме того, в центре организованы малые операционные, планируется внедрять и развивать методики малоинвазивных операций, в том числе эндоскопических хирургических вмешательств.

Строительство семиэтажного здания с вертолетной площадкой началось в 2017 году в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 июля осмотрел диагностический центр и поставил задачу министру здравоохранения республики четко следить за качеством работы, быть внимательным ко всем обращениям пациентов, не оставлять без разрешения ни одну жалобу.

Глава минздрава Адыгеи Рустем Меретуков заверил, что проведение всех диагностических исследований в одном здании должно значительно улучшить уровень медицинской помощи в регионе. По его словам, особое внимание уделили подбору кадров. Прием ведут высококвалифицированные специалисты, которые оказывают помощь по 37 профилям: от акушерства и гинекологии до эндокринологии и стоматологии.

«Создание диагностического центра в Адыгее — результат большой работы. Понимая всю важность и необходимость этого учреждения, мы запустили его сразу, как только были завершены все строительные, монтажные и организационные вопросы. Мы постаралась создать все необходимое для оказания качественной медицинской помощи. Но главную оценку этой комплексной работе дадут наши жители. Важно, чтобы пациенты были довольны качеством медицинской помощи, почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе», — сказал Мурат Кумпилов.

Общая стоимость проекта составила около 538 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Порядка 247,4 млн рублей пошло на закупку современного медоборудования и техники.

В республиканском бюджете на 2020 год предусмотрено 52 млн рублей на оснащение центра.