В Адыгее на новую партию диагностического медоборудования потратят 52 млн рублей

На оснащение нового диагностического центра Адыгеи в 2020 году собираются потратить 52 млн рублей из республиканского бюджета

Для крупного центра, который в июле начал работать в Майкопе на базе Адыгейской республиканской клинической больницы, приобрели 64 единицы оборудования на 247,4 млн рублей. Медучреждение продолжат развивать. Об этом 5 августа сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Новое диагностическое оборудование позволит производить обследование пациентов с массой тела около 150 кг, а также выявлять онкологию на ранних стадиях, сообщила главврач Адыгейской республиканской больницы Нателла Чеужева.

Она рассказала, что магнитно-резонансный томограф, спиральный компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое и лабораторное оборудование, а также оборудование для функциональной диагностики имеют экспертные характеристики и позволяют проводить углубленные исследования для уточнения диагноза и определения тактики лечения самых сложных пациентов.

В центре освоены и применяются новые методики исследования сердечно-сосудистой системы, костной системы, головного и спинного мозга. Кроме того, работают малые операционные, планируется внедрять и развивать методики малоинвазивных операций, в том числе эндоскопических хирургических вмешательств.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на необходимость повышения квалификации врачей, работающих на современном оборудовании, а также поручил наладить работу центра так, чтобы не было очередей.

«Наша главная цель — забота о здоровье каждого жителя, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Органы власти продолжат создавать необходимые условия для повышения качества медицинской помощи. Но успех нашей работы во многом зависит от врачей, их профессионализма при оказании помощи пациентам», — отметил Мурат Кумпилов.