В районе Крымского моста объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Керченском проливе на территории Краснодарского края и Крыма 26 февраля прогнозируют сильный ветер и волны
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что до конца дня в Керченском проливе ожидается южный ветер 20-25 м/c. Высота волн составит 24-35 дм.
В Крыму экстренное предупреждение будет действовать и 27 февраля. На полуострове юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
Жителям и гостям регионов спасатели рекомендовали оставаться в помещениях и следить за детьми. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Кроме того, следует держаться подальше от линий электропередачи и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 01 (с городского телефона), 101, 010, 112 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).
Как писали Юга.ру, 25 февраля через территорию юга России, в том числе Краснодарский край, прошли четыре циклона, которые принесли жестокий шторм с ветром до 30 м/c. В Сочи это могло поспособствовать образованию смерчей.
Накануне в поселке Лазаревском унесло в море двух школьников, когда они пытались перейти реку. Их поисками занимались спасатели, привлекли вертолет МЧС и беспилотник. Из-за сильного шторма поисковая операция осложнилась, а днем 27 февраля из-за непогоды ее приостановили.
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