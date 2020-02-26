В районе Крымского моста объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

В Керченском проливе на территории Краснодарского края и Крыма 26 февраля прогнозируют сильный ветер и волны

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что до конца дня в Керченском проливе ожидается южный ветер 20-25 м/c. Высота волн составит 24-35 дм.

В Крыму экстренное предупреждение будет действовать и 27 февраля. На полуострове юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Жителям и гостям регионов спасатели рекомендовали оставаться в помещениях и следить за детьми. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Кроме того, следует держаться подальше от линий электропередачи и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 01 (с городского телефона), 101, 010, 112 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).