Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Ранее Юга.ру писали, что в конце февраля на Кубани прогнозируют аномально высокую температуру. При этом 25 февраля через юг России, в том числе через Краснодарский край, пройдут четыре циклона и принесут жестокий шторм с ветром до 30 м/c.

До конца дня 25 февраля на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.