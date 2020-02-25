Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Краснодарский край

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На Черноморском побережье Сочи 25 февраля ожидаются смерчи

До конца дня 25 февраля на участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить с мобильных телефонов по номерам 010, 112 или 8 (861) 268-64-40.

Ранее Юга.ру писали, что в конце февраля на Кубани прогнозируют аномально высокую температуру. При этом 25 февраля через юг России, в том числе через Краснодарский край, пройдут четыре циклона и принесут жестокий шторм с ветром до 30 м/c.

МЧС Погода Сочи Черное море

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