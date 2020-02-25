На юге России сегодня пройдут четыре циклона и принесут жестокий шторм с ветром до 30 м/c

На Кубани, Ставрополье, в Крыму и Калмыкии 25 февраля прогнозируют гололед и ветер до 30 м/c

В России 25 февраля пройдут четыре циклона и три антициклона, а также будут действовать атмосферные фронты. Из-за этого возможно нарушение работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения в Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае (ветер до 30 м/с, осадки) и в Южном федеральном округе: на территории Крыма, Калмыкии и Краснодарского края. Там возможны осадки, гололедно-изморозевые отложения и порывы ветра до 23-30 м/с.

Кроме того, ветер скоростью 20-28 м/с ожидается в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкесии. В Адыгее и Ростовской области также прогнозируют осадки, гололед и ветер 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в горных районах будет лавиноопасно. Кроме того, существует вероятность обвально-осыпных процессов, схода оползней. В горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (Адыгея, Крым, Краснодарский край) возможна просадка грунта.

Согласно шкале Бофорта, ветер от 28,5 до 32,6 м/с — жестокий шторм. Для него характерны большие разрушения. Кроме того, сильный шторм (24,5-28,4 м/c), способен вырывать деревья с корнем и разрушать некоторые здания.