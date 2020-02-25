От Крымского моста до Краснодара собираются построить скоростную трассу стоимостью около 87 млрд рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 21 февраля объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста

Когда власти заговорили о строительстве трассы? В августе 2019 года Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы между Краснодаром и Керченским мостом. Тогда ее оценили в 128 млрд рублей — по 1 млрд на каждый километр. Где будет проходить маршрут? Первый участок трассы пройдет от хутора Белого, где находятся развязки дорог Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь, до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск.

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Второй участок проложат до станицы Марьянской, где планируется построить Дальний западный обход Краснодара, призванный снизить загруженность улиц краевого центра. Отметим, что власти планировали начать реализацию этого проекта еще в 2018 году.

Сколько будет стоить дорога из Краснодара к Крымскому мосту? Общая протяженность трассы составит 119 км, ее строительство обойдется в 87 млрд рублей, сообщили 25 февраля «Ведомости». Также издание сделало карту, на которой показано, где будет проходить новая дорога.

На каком этапе проект находится сейчас? 21 февраля на сайте госзакупок был объявлен тендер на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали. На дорогу протяженностью в 68 км Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» планирует потратить 59,2 млрд рублей из госбюджета. Контракт планируется заключить до конца марта 2020 года, сообщил телеканал «360». Сдать объект подрядчики должны будут в 2024 году.