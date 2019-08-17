Стоимость строительства Дальнего западного обхода Краснодара выросла до 39 млрд рублей. «Автодору» пришлось искать инвесторов, чтоб начать стройку

Дальний западный обход Краснодара должны были начать строить в 2018 году, однако реализация проекта была отложена на год. В июне стало известно, что «Автодор» планирует приступить к строительству этой осенью.

По данным источников «Ведомостей», стоимость дороги составит 39 млрд рублей, хотя ранее озвучивалась цифра в 30 миллиардов. Часть этой суммы — 25 млрд рублей — выделяется из бюджета, что заложено в комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры. Продажа доли в проектной компании ООО «ДЗОК» поможет «Автодору» привлечь недостающие частные инвестиции, отмечает издание.