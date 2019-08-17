Стоимость строительства Дальнего западного обхода Краснодара выросла до 39 млрд рублей. «Автодору» пришлось искать инвесторов, чтоб начать стройку
Госкомпания «Автодор» намерена продать частным инвесторам долю в проектной компании ООО «Дальний западный обход Краснодара», чтобы приступить к стройке
Дальний западный обход Краснодара должны были начать строить в 2018 году, однако реализация проекта была отложена на год. В июне стало известно, что «Автодор» планирует приступить к строительству этой осенью.
По данным источников «Ведомостей», стоимость дороги составит 39 млрд рублей, хотя ранее озвучивалась цифра в 30 миллиардов. Часть этой суммы — 25 млрд рублей — выделяется из бюджета, что заложено в комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры. Продажа доли в проектной компании ООО «ДЗОК» поможет «Автодору» привлечь недостающие частные инвестиции, отмечает издание.
По данным газеты, на долю в «ДЗОК» уже претендует несколько компаний.
Это новая схема привлечения инвестиций для «Автодора», который отвечает за платные дороги. Обычно такие дороги строятся по концессии, а инвестор подписывает соглашение с государством. Схема же с краснодарским обходом — корпоративное ГЧП, где право построить дорогу получит компания, предложившая лучшую цену за участие в проекте.
Дальний Западный обход Краснодара будет четырехполосной дорогой длиной 51 км. Проект призван снизить загруженность улиц в центре Краснодара и улучшить транспортную логистику в регионе — дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты.
Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с дорогой М4 «Дон».
Дорога будет платной. На сайте проектной организации — АО «Институт Стройпроект» сообщается, что после завершения строительства самой дороги и развязок, там будут обустроены системы взимания платы.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.