Госдума собирается разрешить демонстрацию свастики. Но только для просвещения
Государственная дума РФ 12 ноября приняла во втором, основном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебных и просветительских целях
Согласно законопроекту, нацистскую символику можно будет использовать в произведениях науки, литературы, искусства и в СМИ. Образовательные организации смогут размещать ее в учебных и просветительских целях. Обязательным условием станет «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии».
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Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская перед началом заседания, на котором законопроект прошел второе чтение, отметила, что документ был предложен для исправления правовой коллизии, пишет ТАСС.
«По какой-то причине те, кто эти [нынешние правовые] акты разрабатывал и принимал, не подумали, что будет с демонстрацией фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе из советского золотого фонда наших кинофильмов, с советскими плакатами, где, предположим, солдат Красной армии давит ногой свастику, то есть нацистскую символику, с кадрами фотохроники, документальной кинохроники и так далее», — уточнила она.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключения для демонстрации нацистской символики в указанных сферах не представляет общественной опасности и призвано устранить разное толкование законов.
Дело Мандригели:
Авторы инициативы отметили, что сейчас под запрет формально попадают все документальные (в том числе военная кинохроника) и художественные фильмы, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и другие материалы, допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне. Например, среди запрещенных фильмов может оказаться картина «Семнадцать мгновений весны».
При этом политик указала на то, что было немало случаев «досадного правоприменения», которые вызывали общественный резонанс и случались, потому что «наши люди хотят чтить память своих предков, а делать это визуальным способом и при этом избегать любой нацистской символики практически невозможно».
Ямпольская добавила, что законопроект уберет «момент абсурда, который очень раздражал общество, и под наказание не попадут люди, которые в 75-летие Победы в Великой Отечественной войны «захотят ставить кадры в соцсетях, захотят ставить плакаты, старые фотографии». При этом не уточняется, смогут ли привлечь к ответственности граждан за репосты таких материалов.
Если инициатива будет одобрена, будут внесены поправки в ст. 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которая запрещает использовать нацистскуюй символику в любой форме, и закон «О противодействии экстремистской деятельности».
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