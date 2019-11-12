Госдума собирается разрешить демонстрацию свастики. Но только для просвещения

Государственная дума РФ 12 ноября приняла во втором, основном чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебных и просветительских целях

Согласно законопроекту, нацистскую символику можно будет использовать в произведениях науки, литературы, искусства и в СМИ. Образовательные организации смогут размещать ее в учебных и просветительских целях. Обязательным условием станет «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии».

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Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская перед началом заседания, на котором законопроект прошел второе чтение, отметила, что документ был предложен для исправления правовой коллизии, пишет ТАСС. «По какой-то причине те, кто эти [нынешние правовые] акты разрабатывал и принимал, не подумали, что будет с демонстрацией фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе из советского золотого фонда наших кинофильмов, с советскими плакатами, где, предположим, солдат Красной армии давит ногой свастику, то есть нацистскую символику, с кадрами фотохроники, документальной кинохроники и так далее», — уточнила она. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключения для демонстрации нацистской символики в указанных сферах не представляет общественной опасности и призвано устранить разное толкование законов.