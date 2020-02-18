ВЦИОМ: Россияне считают Россию страной добрых людей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 18 февраля опубликовал результаты опроса о том, сколько процентов россиян считают свое окружение добрым

Ко Всемирному дню проявления доброты, который отмечался 17 февраля, социологи опросили в формате телефонного интервью 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Результаты опроса опубликовали на сайте ВЦИОМ.

Три четверти респондентов (76%) заявили, что считают себя добрыми с разной степенью уверенности. В основном это женщины (82%), молодые люди 25-34 лет (82%) и россияне в возрасте от 35 до 44 лет (81%).

Выяснилось, что большинство респондентов (75%) уверены в том, что их окружают добрые люди. Обычно этого мнения придерживаются люди возрасте от 18 до 24 лет (83%), либо граждане старше 60 лет (62%).

При этом 55% опрошенных уверены, что добрых людей вокруг них сегодня столько же, сколько и несколько лет назад, а вот 19% посчитали, что добрых людей стало больше, написал RT.