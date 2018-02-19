Глава ВЦИОМ: Около четверти россиян считают себя одинокими

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, сколько россиян чувствуют себя одинокими

По его данными, одинокими себя считают около четверти российских граждан

«Возможно, конечно, что эта группа больше. Но вообще, называть себя одиноким — это значит показывать слабость, значит выглядеть в глазах других людей не слишком успешным. Конечно, решиться на такое готовы не все респонденты. Поэтому я и предполагаю, что, может быть, на самом деле одиноких больше», — цитирует Федорова RT.

Он уточнил, что проблема не зависит от возраста — причины в психологическом состоянии социальном окружении, куда попал человек. Одиночество ощущают и молодые люди, «кто привык проводить огромное количество времени в виртуальном мире».

«Но при этом у них дефицит социальных навыков, они не могут построить отношения, так сказать, офлайн. Есть проблема одиночества и у среднего возраста», — считает он.

По его мнению, именно среднее поколение «создает экономическое богатство» России.

«Но они много работают. Они крутятся как белки в колесе. Многим из них не хватает времени и даже просто сил, эмоций на создание полноценных отношений, полноценных семей. Поэтому проблема одиночества — это проблема и мировая, и российская тоже», — заключил глава ВЦИОМ.

Как сообщали Юга.ру, в 2012 году, по данным ВЦИОН, 13% россиян чувствовали себя несчастными.