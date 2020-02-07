Аналитики рассказали, сколько россиян чувствуют агрессию со стороны коллег

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос, чтобы выяснить, устраивают ли россиян их отношения с коллегами и чувствуют ли они агрессию в свой адрес в коллективе. Так, 20% респондентов заявили, что они скорее недовольны общением с коллективом, еще 9% совсем не нравится атмосфера на работе. Из тех, кто недоволен чем-то в рабочих отношениях, 44% признались, что чувствовали агрессию.

При этом 71% опрошенных сказали, что довольны коллективом. Однако отношения с начальством устраивают только треть участников опроса. Еще 28% ответили, что испытывают дискомфорт при общении с руководством, а 11% полностью недовольны отношениями с начальством, пишет RT.

В опросе приняли участие 3,7 тыс. респондентов из всех регионов России.