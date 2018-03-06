ВЦИОМ: 82% россиян выступают за равноправие в семье

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, приуроченный к Международному женскому дню

По данным исследования, 82% жителей России считают, что в семейных отношениях должно быть равноправие, и выступают за совместное принятие важных решений. 72% респондентов среди женатых или состоящих в отношениях сказали, что на практике принимают все решения совместно, в 2009 году таких было 34%.

По мнению 16% опрошенных, в семье должен быть однозначный лидер — мужчина, 1% высказался за женщину в этой роли, передает RT.

61% граждан совместно занимаются материальным обеспечением семьи, 59% — управляют бюджетом.

Равенство в семейных обязанностях проявляется практически по всем направлениям. В первую очередь замужние и женатые говорили о совместной организации досуга, покупке продуктов и подарков для друзей, а также занятиях с детьми.