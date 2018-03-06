ВЦИОМ: 82% россиян выступают за равноправие в семье
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, приуроченный к Международному женскому дню
По данным исследования, 82% жителей России считают, что в семейных отношениях должно быть равноправие, и выступают за совместное принятие важных решений. 72% респондентов среди женатых или состоящих в отношениях сказали, что на практике принимают все решения совместно, в 2009 году таких было 34%.
По мнению 16% опрошенных, в семье должен быть однозначный лидер — мужчина, 1% высказался за женщину в этой роли, передает RT.
61% граждан совместно занимаются материальным обеспечением семьи, 59% — управляют бюджетом.
Равенство в семейных обязанностях проявляется практически по всем направлениям. В первую очередь замужние и женатые говорили о совместной организации досуга, покупке продуктов и подарков для друзей, а также занятиях с детьми.
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Чисто женской обязанностью 72% опрошенных считают стирку. Часть функций по-прежнему разделяется традиционно. Женщины также занимаются готовкой, глажкой, уборкой, но в последнее время эти дела чаще стали делать совместно.
Исследование проводилось с 28 января по 1 марта среди 2 тыс. респондентов.
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