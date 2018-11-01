В Краснодаре для реставрации памятников архитектуры начнут использовать механизм «аренды за 1 рубль»

Власти Краснодара готовят документы, чтобы впервые воспользоваться механизмом аренды за символическую плату для реставрации памятников архитектуры

Об этом мэр города Евгений Первышов заявил на заседании межведомственной рабочей группы по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Такой механизм предполагает, что плата за аренду исторического здания будет минимальной, но при этом арендатор будет обязан провести за свой счет реконструкцию по проекту, разработанному лицензированной организацией. Первым зданием, для сохранения которого используют эту практику, может стать Дом купца Лихацкого по ул. Красной, 118а. В декабре департамент муниципальной собственности и городских земель планирует заключить контракт на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Конкурс на получение права аренды с обязательством реставрации может состояться в первом квартале 2019 года.

На мероприятии Первышов отметил, что в Краснодаре десятки памятников архитектуры необходимо приводить в порядок, однако бюджетные средства на их восстановление найти крайне сложно. «Механизм аренды за символическую плату может стать действенным способом, чтобы сохранить историческое наследие. Сейчас мы ведем подготовку документации, чтобы в первый раз его использовать Краснодаре. Если опыт будет успешным, сможем его применять и дальше», — сказал глава города.