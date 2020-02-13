В Керчи упавшее дерево насмерть придавило мужчину

Крым

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В Крыму возбудили уголовное дело после того, как мужчина погиб из-за падения дерева

Инцидент произошел днем 12 февраля на пешеходной дороге по улице Еременко. На 56-летнего мужчину упал ствол дерева, он скончался на месте.

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«В ходе опроса местных жителей следователем установлено, что граждане не раз жаловались на сухие деревья и просили их спилить. Устанавливается, в чьей зоне обслуживания находился данный участок», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), передает RT

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в сентябре упавшее на территории детского сада дерево насмерть придавило ребенка. По данному факту также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

После этого мэр Евгений Первышов поручил в 2020 году провести полную инвентаризацию всех деревьев на муниципальной земле.

Крым Лесное хозяйство Происшествия смерть

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