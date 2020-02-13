Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства республики прокомментировал назначения своих родных на различные высокие посты
В феврале Кадыров назначил руководителем своей администрации 29-летнего племянника Ибрагима Закриева, который до этого работал мэром Грозного. А министром республики по физической культуре и спорту стал 23-летний Хамзат Кадыров, которого двоюродный брат Кадырова, глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов до этого поздравил с назначением на должность главы Совбеза Чечни.
На заседании правительства 12 февраля Кадыров прокомментировал назначения. Он признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства вновь назначенных с его отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым.
«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», — сказал Кадыров о племянниках, передает телеканал «360».
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В то же время глава республики отметил, что оба зарекомендовали себя на прежней работе и что ему легко с ними работать.
При этом Кадыров подчеркнул, что не все его родственники пошли в чиновники.
«У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% — это рядовой состав с оружием в руках», — сказал он, предложив членам правительства оглянуться и посмотреть: сколько в зале его родственников.
«Вот люди говорят, что я назначаю своих родных и близких. На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, будет видно, как мало моих родственников в правительстве и в администрации», — добавил глава республики.
Как писали Юга.ру, в 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что две трети чиновников в Чечне — родственники и друзья Рамзана Кадырова.
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