Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства республики прокомментировал назначения своих родных на различные высокие посты

В феврале Кадыров назначил руководителем своей администрации 29-летнего племянника Ибрагима Закриева, который до этого работал мэром Грозного. А министром республики по физической культуре и спорту стал 23-летний Хамзат Кадыров, которого двоюродный брат Кадырова, глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов до этого поздравил с назначением на должность главы Совбеза Чечни. На заседании правительства 12 февраля Кадыров прокомментировал назначения. Он признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства вновь назначенных с его отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым. «Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», — сказал Кадыров о племянниках, передает телеканал «360».