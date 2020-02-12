Кадыров передумал назначать своего 23-летнего племянника главой Совбеза и сделал его министром спорта

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров 11 февраля стал министром по физической культуре и спорту республики

Накануне появилась информация, что экс-руководитель Курчалоевского района Чечни Хамзат Кадыров в феврале стал главой Совбеза республики. Об этом сообщил в своем инстаграме помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава администрации Шалинского района Турпалали Ибрагимов.

Однако сам Рамзан Кадыров 12 февраля опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», в котором рассказал, что назначил племянника министром по физической культуре и спорту Чечни.