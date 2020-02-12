Кадыров передумал назначать своего 23-летнего племянника главой Совбеза и сделал его министром спорта
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров 11 февраля стал министром по физической культуре и спорту республики
Накануне появилась информация, что экс-руководитель Курчалоевского района Чечни Хамзат Кадыров в феврале стал главой Совбеза республики. Об этом сообщил в своем инстаграме помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава администрации Шалинского района Турпалали Ибрагимов.
Однако сам Рамзан Кадыров 12 февраля опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», в котором рассказал, что назначил племянника министром по физической культуре и спорту Чечни.
«Хамзат ведет активный образ жизни, внимательно следит за ситуацией в спорте, прекрасно осведомлен о положении дел в федерациях, имеет четкое понимание проблем и перспектив развития», — написал Кадыров.
Кроме того, глава Чечни провел ряд назначений:
- Ибрагим Закриев, работавший мэром Грозного, стал руководителем администрации главы и правительства Чечни;
- первый замруководитель администрации главы и правительства Чечни Идрис Байсултанов перешел на должность министра образования и науки;
- помощник председателя парламента Чечни Магомеда Даудова Ибрагим Таймасханов стал министром имущественных и земельных отношений;
- Галас Таймасханов, который работал в администрации главы и правительства Чечни, возглавил минестерство экономического территориального развития.
Напомним, Хамзат Кадыров — сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, умершего в 2004 году после ДТП. В мае 2018 года Хамзат Кадыров возглавил Курчалоевский район. В 2016 году он женился, его свадебный кортеж оценили в миллиард рублей. В апреле 2019 года у главы Чечни Рамзана Кадырова родился первый внук. Предположительно, это сын Хамзата.
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