«Пятёрочка» обогнала Amazon и Nike по темпам развития бизнеса

Консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг Global Powers of Retailing. В него вошли 250 мировых компаний, занимающихся розничной торговлей. Эксперты проанализировали период с июля 2018 по июнь 2019 года, сообщило издание РБК .

При этом X5 Retail Group заняла 42-е место с выручкой 24,4 млрд долларов, «Магнит» оказался на 51-м месте с выручкой в 19,4 млрд долларов, «Лента» расположилась на 159-й строчке (6,6 млрд), «М.Видео» на 201-м месте (5,1 млрд), а «Дикси» — на 215-м (4,7 млрд).

Аналитики отметили, что X5 Retail Group за год поднялась с 47-го на 42-е место. Кроме того, компания заняла 11-е место в топ-50 самых динамично развивающихся игроков (за последние пять лет выручка компании выросла на 23,4%), опередив таких гигантов рынка как Amazon (рост выручки 18,1%) и Nike (17,2%), добавил телеканал «360» .

Юга.ру писали, что в 2019 году «Пятёрочка» и отряд «Лиза Алерт» запустили проект помощи потерявшимся людям. «Островки безопасности» в «Пятёрочках» — это специальные зоны, которые отмечены оранжевым знаком геолокации. Зайдя в любой универсам сети, потерявшийся человек может обратиться к сотрудникам магазина и дождаться помощи.

Кроме того, в прошлом году «Пятёрочка» начала передавать нераспроданные и потерявшие товарный вид продукты на переработку. Из них будут делать корма для животных.