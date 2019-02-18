«Магнит Косметик» за год обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на рынке косметики

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Розничная сеть «Магнит Косметик» по итогам 2018 года по выручке обогнала многолетнего лидера рынка

По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, последние 15 лет на рынке розничной продажи косметики лидировал «Л'Этуаль». Выручка «Магнит Косметик» в прошлом году увеличилась на 16%, до 91,6 млрд рублей, выручка «Л'Этуаль» выросла на 3%, до 82,5 млрд рублей. На третьем месте «Рив Гош» — его продажи увеличились на 1%, до 37 млрд рублей.

Читайте также:

Аналитики «РБК Исследования рынков» ранее прогнозировали, что в целом продажи косметики, бытовой химии и парфюмерии в 2018 году могли вырасти на 10% — до 772,3 млрд рублей, сообщает РБК.

Напомним, магазины «Магнит Косметик» появились в 2011 году. Помимо косметики и парфюмерии, в ассортименте сети — бытовая химия и средства гигиены.

Как писали Юга.ру, в 2018 году розничная торговая сеть «Магнит» вошла в топ-10 крупнейших по выручке компаний России — ретейлер занял девятое место. В 2017 году «Магнит» попал в топ-100 инновационных компаний мира по версии американского Forbes.

«Магнит» Бизнес-сообщество Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи спасатели достали из реки мужчину
На Кубани мужчина убил знакомую и спрятал ее тело в лесополосе
Кубанцы смогут увидеть суперлуние
На Кубани спасатели помогли парню, который застрял на 100-метровой скале
В Крыму уберут учебники истории, которые оскорбили крымских татар
В аэропортах Краснодарского края не знают, когда их переименуют

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале