«Магнит Косметик» за год обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на рынке косметики
Розничная сеть «Магнит Косметик» по итогам 2018 года по выручке обогнала многолетнего лидера рынка
По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, последние 15 лет на рынке розничной продажи косметики лидировал «Л'Этуаль». Выручка «Магнит Косметик» в прошлом году увеличилась на 16%, до 91,6 млрд рублей, выручка «Л'Этуаль» выросла на 3%, до 82,5 млрд рублей. На третьем месте «Рив Гош» — его продажи увеличились на 1%, до 37 млрд рублей.
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Аналитики «РБК Исследования рынков» ранее прогнозировали, что в целом продажи косметики, бытовой химии и парфюмерии в 2018 году могли вырасти на 10% — до 772,3 млрд рублей, сообщает РБК.
Напомним, магазины «Магнит Косметик» появились в 2011 году. Помимо косметики и парфюмерии, в ассортименте сети — бытовая химия и средства гигиены.
Как писали Юга.ру, в 2018 году розничная торговая сеть «Магнит» вошла в топ-10 крупнейших по выручке компаний России — ретейлер занял девятое место. В 2017 году «Магнит» попал в топ-100 инновационных компаний мира по версии американского Forbes.
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