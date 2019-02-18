«Магнит Косметик» за год обогнал «Л'Этуаль» и заработал больше всех на рынке косметики

Розничная сеть «Магнит Косметик» по итогам 2018 года по выручке обогнала многолетнего лидера рынка

По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, последние 15 лет на рынке розничной продажи косметики лидировал «Л'Этуаль». Выручка «Магнит Косметик» в прошлом году увеличилась на 16%, до 91,6 млрд рублей, выручка «Л'Этуаль» выросла на 3%, до 82,5 млрд рублей. На третьем месте «Рив Гош» — его продажи увеличились на 1%, до 37 млрд рублей.

Аналитики «РБК Исследования рынков» ранее прогнозировали, что в целом продажи косметики, бытовой химии и парфюмерии в 2018 году могли вырасти на 10% — до 772,3 млрд рублей, сообщает РБК.

Напомним, магазины «Магнит Косметик» появились в 2011 году. Помимо косметики и парфюмерии, в ассортименте сети — бытовая химия и средства гигиены.