«Пятерочка» будет отправлять нераспроданные продукты на производство кормов для животных

«Пятерочка» начала передавать нераспроданные и потерявшие товарный вид продукты на переработку. Из них будут делать корма для животных

Проект, направленный на минимизацию отходов, к апрелю 2020 года заработает во всех магазинах сети. На переработку в корма отправится около 70% непригодных для дальнейшей продажи продуктов.

Решение запустить проект на всю сеть приняли после тестирования. Для пилотного проекта «Пятерочка» запустила дополнительный бизнес-процесс: нераспроданные продукты собирали в отдельную тару и ежедневно передавали десяти компаниям-партнерам.

Они забирали фрукты, овощи, мучные изделия и бакалею для переработки на корм для скота. Пилотный проект длился 10 месяцев, ежемесячно на корма отправляли до 2,5 тыс. т продуктов, это 30% потенциальных отходов, рассказали 7 ноября на сайте X5 Retail Group.