Глава Amazon разбогател за 15 минут 13,2 млрд долларов

Акции Amazon после опубликования финансовой отчетности выросли на 12% — до 2,1 тыс. долларов, сообщило издание Bloomberg . В отчете сказано, что выручка компании увеличилась на 21% и составляет 87,4 млрд долларов.

Из-за роста акций глава Amazon Джеффа Безоса за 15 минут заработал 13,2 млрд рублей, теперь состояние богатейшего человека в мире оценивается в 129,5 млрд долларов, добавил RT .

Безос основал компанию Amazon в 1994 году как интернет-магазин по продаже игр. Позже он начал продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия. Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, является крупнейшим в мире поставщиком веб-услуг. Сейчас Amazon — крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

В 2018 году телефон Безоса взломали, а в СМИ попали его личные фото с любовницей.

Представитель Facebook, которая является материнской компанией WhatsApp, Ник Клегг, сообщил, что утечка данных Безоса произошла из-за взлома его iPhone и заявил, что технология сквозного шифрования в WhatsApp не может быть взломана.