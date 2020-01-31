Глава Amazon разбогател за 15 минут 13,2 млрд долларов
Состояние главы Amazon Джеффа Безоса 31 января увеличилось на 13,2 млрд долларов за 15 минут из-за роста акций компании
Акции Amazon после опубликования финансовой отчетности выросли на 12% — до 2,1 тыс. долларов, сообщило издание Bloomberg. В отчете сказано, что выручка компании увеличилась на 21% и составляет 87,4 млрд долларов.
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Из-за роста акций глава Amazon Джеффа Безоса за 15 минут заработал 13,2 млрд рублей, теперь состояние богатейшего человека в мире оценивается в 129,5 млрд долларов, добавил RT.
Безос основал компанию Amazon в 1994 году как интернет-магазин по продаже игр. Позже он начал продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия. Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, является крупнейшим в мире поставщиком веб-услуг. Сейчас Amazon — крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
В 2018 году телефон Безоса взломали, а в СМИ попали его личные фото с любовницей.
Представитель Facebook, которая является материнской компанией WhatsApp, Ник Клегг, сообщил, что утечка данных Безоса произошла из-за взлома его iPhone и заявил, что технология сквозного шифрования в WhatsApp не может быть взломана.
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Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на это сообщение в своем Telegram-канале. Дуров уверен, что смартфон богатейшего человека в мире был взломан из-за уязвимости WhatsApp, а наличие сквозного шифрования, о котором сказал Клегг, невозможно проверить, написал телеканал «360».
Как писали Юга.ру, 30 января выросли также акции компании Tesla, что принесло ее основателю Илону Маску 2,3 млрд долларов за один час.
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