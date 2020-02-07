«Чтобы больше не было "франкенштейнов"». В Краснодаре хотят создать муниципальную службу по обрезке деревьев

О необходимости появления такого органа речь шла на совещании в администрации с руководством Центра озеленения и экологии. Участники отметили, что вопрос ухода за деревьями волнует многих горожан.

Как рассказал в своем фейсбуке инициатор совещания, один из основателей движения «Помоги городу» и сотрудник управления земельных отношений Владислав Амерханов, сложившаяся структура надзора и ухода за зелеными насаждениями не в состоянии обеспечить правильное и качественное распоряжение зелеными ресурсами.

«К обрезке и спилу деревьев имеют отношение большое количество организаций. Ресурсники пилят верхушки, не допуская повреждения электросетей, дорожники пилят сбоку, обрезая ветки, препятствующие движению транспорта, видимости дорожных знаков и т. п., управляющие компании по своему соображению — предотвращая разрастания в сторону жилой застройки. В итоге дерево превращается в "франкенштейна" и в последствии становится аварийным, так как все предыдущие манипуляции нельзя назвать кронированием или формовочной обрезкой. Плюсом к этому идут подрядные организации, которые выполняют эту работу на конкурсной основе, выигрывая конкурс на выполнение, снижая ставку в разы по отношению к специализированным структурам и не имея опыта и профессиональных знаний в обозначенных работах», — пояснил Амерханов.

По его словам, участники совещания согласились с тем, что нужна единая муниципальная структура, отвечающая за все эти процессы, чтобы качество выполняемых работ было под контролем города. В том числе предложение поддержал мэр Евгений Первышов.

Теперь, уточнил Амерханов, необходимо согласовать возможность создания такой организации с правовым департаментом.

Он также добавил, что теперь все высаженные в городе деревья ставятся на учет в департаменте муниципальной собственности.