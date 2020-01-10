В Краснодаре состояние деревьев исследуют при помощи оборудования из Германии

В Краснодар в январе доставили из Германии арботом и резистограф — приборы для обследования деревьев в городе

В мэрии города отметили, что комплексная диагностика дерева поможет определить, в каком состоянии находится ствол, есть ли у дерева внутренние заболевания и может ли оно упасть при сильном порыве ветра. Также при помощи нового оборудования можно будет прогнозировать состояние дерева в будущем.

Оба прибора, которые получили специалисты городского отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК, произведены немецкой компанией Rinntech: