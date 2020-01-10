В Краснодаре состояние деревьев исследуют при помощи оборудования из Германии
В Краснодар в январе доставили из Германии арботом и резистограф — приборы для обследования деревьев в городе
В мэрии города отметили, что комплексная диагностика дерева поможет определить, в каком состоянии находится ствол, есть ли у дерева внутренние заболевания и может ли оно упасть при сильном порыве ветра. Также при помощи нового оборудования можно будет прогнозировать состояние дерева в будущем.
Оба прибора, которые получили специалисты городского отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК, произведены немецкой компанией Rinntech:
Резистограф — прибор, с помощью которого определяют, есть ли внутри дерева пустоты и гниль. Для этого замеряют сопротивление ствола при помощи сверла диаметром 1,5 мм и длиной до 50 см. Результаты исследования выводятся в виде графика. Прибор сконструирован так, чтобы при проверке дерево не получало серьезных повреждений, она безопасна. Время обследования дерева резистогорафом — от 20 до 30 мин.
Арботом — это импульсный томограф, с помощью которого тоже выявляют пустоты и гниль в створе. Прибор измеряет скорость прохождения звука между датчиков, закрепленных вокруг дерева. По одному из датчиков бьют специальным молотком, а остальные улавливают время прохождения импульса по древесине. Низкая скорость означает, что на пути сигнала есть пустоты, либо дерево гниет. Полученные прибором данные обрабатывает компьютерная программа. После обработки она выводит изображение внутреннего состояния дерева, на котором зеленым цветом отмечена здоровая древесина, желтым — подверженная изменениям, а красным — гнили или пустоты внутри ствола. Время обследования дерева арботомом — от 30 минут до часа.
Сейчас специалисты отдела озеленения учатся пользоваться приборами, рассказали 10 января в пресс-службе администрации Краснодара.
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